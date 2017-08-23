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بالصور.. وفد اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة السويس

01:30 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وفدًا من اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، أمين الاتحاد للوقوف على مدى توافر البنية التحتية والقوى البشرية بالجامعة، وبحث تأهيل الجامعة للانضمام إلى عضوية الاتحاد.

ورافق الدكتور سلطان أبو العرابي، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وعضو الاتحاد، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق وعضو الاتحاد.

وأوصى وفد الاتحاد بضم جامعة السويس للاتحاد كعضو عامل، نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات تؤهلها للانضمام.

ورحب الدكتور سيد الشرقاوي بوفد اتحاد الجامعات العربية، وقال اليوم الأربعاء، إن هناك تعاون مسبق بين الجامعة واتحاد الجامعات.

وقدم الشرقاوي، عرضًا مرئيًا عن تاريخ الجامعة، ومراحل تطور إنشائها في الثمانينيات، وإنفصالها في عام 2012 عن جامعة قناة السويس، كفرع تابع لها، واعتبارها بجامعة مستقلة، وكلياتها والأقسام العلمية والدرجات العلمية التي تمنح للدارسين، ومركز البحث العلمي ودوره في تقديم خدمات علمية يستفيد منها الدارسين خاصة في كليات الهندسة والبترول والعلوم والثروة السمكية.

وفي السياق ذاته، قال سلطان أبو عرابي، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إنه يعتز بمصر والجامعات المصرية، والتي يمثل الالتحاق بها والدراسة فيها، حلمًا لكل طالب عربي، نظرًا لكونها قلاع للعلم، وتخرج منها العديد من الشخصيات القيادية في الدول العربية.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، بانضمام جامعة السويس لاتحاد الجامعات العربية كعضو عامل.

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