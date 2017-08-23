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شبانة: زيادة بدل التدريب للصحفيين بأثر رجعى الشهر المقبل

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شبانة: زيادة بدل التدريب للصحفيين بأثر رجعى الشهر المقبل شبانة: زيادة بدل التدريب للصحفيين بأثر رجعى الشهر المقبل

التحرير

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أكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في موعده قبل العيد، وذلك بعد ورود قيمة البدل من الهيئة الوطنية للصحافة التي أرسلت قيمة البدل لشهري يوليو وأغسطس، اليوم الأربعاء.

وكانت "نقابة الصحفيين" قد سددت بدل الصحفيين في شهر يوليو بموعده من ميزانيتها الخاصة، لحين وروده تقديرا لظروف الصحفيين وتقديرا لانتهاء السنة المالية وهو ما يتسبب فى تأخره خلال يوليو من كل عام.

وقال شبانة، في تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية فى حالة تأخره كتجهيز مستندات اقتراض قيمته من البنوك بضمان ودائع النقابة للحفاظ على هذه الودائع إلا أن هذه الإجراءات لم يعد لها داع بعد وروده .

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وأضاف أنه سيتم صرف البدل هذا الشهر بنفس قيمته، حيث سيتم صرف الزيادة التى اتفق عليها نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وقيمتها ٣٠٠ جنيه مع صرف بدل التدريب عن شهر سبتمبر المقبل على أن يتم صرف فارق الزيادة عن شهرى يوليو وأغسطس بأثر رجعى .

وأكد شبانة أن مجلس النقابة الحالى برئاسة عبد المحسن سلامة يسعى لتقديم خدمات واضحة للصحفيين وآخرها تأشيرات الحج فى عدد غير مسبوق بجانب زيادة بدل التدريب فى أكبر زيادة بتاريخ النقابة، وفى الوقت ذاته يسعى مجلس النقابة لتهيئة المناخ المناسب للزملاء لتقديم عملهم على أكمل صورة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أخبار جيدة قريبا فيما يخص ملف الزملاء المتعطلين بسبب إيقاف صحفهم .

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التحرير

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