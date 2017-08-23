وزير الري: مصر مستعدة لأي فيضان.. والمؤشرات تؤكد أنه في الإطار المتوسط

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، إن مصر مستعدة لأي فيضان، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا القول ما إذا كان الفيضان هذا العام عاليا أم لا.

وأوضح - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء- أن المؤشرات تشير إلى أن منسوب الفيضان حتى الآن في الإطار المتوسط، والأيام القادمة ستظهر ما إذا كان وصل إالى درجة الفيضان العالي، مشددا على اتخاذ كافة الاستعدادات لمختلف الاحتمالات.

وقال عبد العاطي إن موسم المطر يبدأ في شهر مارس وتصل المياه في يونيو ويوليو وأغسطس، لافتًا إلى أن معدلات الأمطار على النيل الأزرق أكثر من متوسطة.

وأضاف أنه في أغلب السودان كانت الأمطار أشبه بالسيول، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة مياه الفيضان في مصر، مشيرا إلى أنه في حالة استمرت الأمطار في شهر نوفمبر فمن الممكن أن يعتبر الفيضان عاديا، مؤكدا أن فيضان العام الماضي كان أعلى من المعدل بنسبة 5%.