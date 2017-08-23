القبض على مستورد وعاطل بحيازتهما 17 ألف قرص "ترامادول" بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

ألقت قوة المباحث الجنائية بالفيوم، القبض على رجل أعمال وعاطل، بحيازتهما 17 ألف و500 قرص مخدر "ترامادول" وبندقية خرطوش داخل سيارة ملاكي بأحد المدقات الجبلية بمركز طامية.

ووردت معلومات للواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تفيد بقيام كلًا من "ح. م. ح" 30 عامًا، يعمل في مجال الاستيراد والتصدير (قطع غيار السيارات) مقيم بقرية دفنو، مركز إطسا، و"م. أ. أ" 35 عامًا، عاطل مقيم ببندر الفيوم، بقيامهما بترويج حبوب "الترمادول" المخدر عبر المدقات الجبلية بمركز طامية.

وبإعداد الأكمنة بقيادة الرائد وائل عبدالحي، رئيس مباحث مركز طامية، تم ضبط المتهمين، داخل سيارة تسير بإحدى المدقات الجبلية المتاخمة لقرية فانوس، وبداخلها 17 ألف و500 قرص "ترامادول" مخدر، وبندقية خرطوش عيار 12 و5 طلقات.

وأعترف المتهمان أمام رئيس نيابة طامية بحيازتهما للمضبوطات، وأنهما كانا في طريقمها لتسليمها لبعض العملاء بأحد المخابئ القريبة من طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، فقرر حبسهما 4 أيام على زمة التحقيقات.