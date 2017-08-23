قبول 15 ألف شاب بالمرحلة الأولي من الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت إدارة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، نتائج المرحلة الأولى من تصفيات المتقدمين للدفعة الثالثة، حيث تم إعلان قبول 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات والتخصصات الدراسية تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.

وجاء الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج (www.plp.eg)، فيما من المفترض أن يتقدم الشباب المقبولين لتسليم الأوراق المطلوبة إلى مديريات الشباب على مستوى الجمهورية، والتى تفتح أبوابها لاستقبال الشباب من اليوم /الأربعاء/ وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ويخوض المتقدمون 4 مراحل من الاختبارات تبدأ بمرحلة الاختيار الإلكتروني، ثم فرز الأوراق، ثم الاختبارات التحريرية، ثم المقابلة الشخصية.

يذكر أنه في نوفمبر 2016 تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 500 شاب وفتاة من مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بهم في قطاعات الدولة المختلفة.. ويجري الآن تخريج الدفعة الثانية والتجهيز لاستقبال الدفعة الثالثة.