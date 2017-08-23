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مباحث القاهرة تُوقع بشخصين قاما بسرقة مبرمج حاسب آلي بالبساتين

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مصراوي Masrawy

مباحث القاهرة تُوقع بشخصين قاما بسرقة مبرمج حاسب آلي بالبساتين

12:47 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مباحث القاهرة تُوقع بشخصين قاما بسرقة مبرمج حاسب آلي بالبساتين

كتب - محمد السعيد:

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، شخصين قاموا بسرقة مُبرمج حاسب آلي تحت تهديد السلاح بالبساتين.

وكان قد تلقى ضباط قسم شرطة البساتين، بلاغًا من "محمد مصطفى"، 30 سنة، مُبرمج حاسب آلي، مقيم 4 شارع محمد هاشم من شارع الجمهورية الشرفا بالمرج، مفاده بأنه حال استقلاله السيارة رقم "ب ل ق 579" ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون ـ بالطريق الدائري ـ دائرة القسم قام قائد السيارة وبصحبته آخر" أدلى بأوصافهما التقريبية.

وأفاد المجني عليه بقيامهما، بالاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 1800 جنيه، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، وقاما بإطلاق سراحه بمنزل الطريق الدائري، دائرة القسم ولاذا بالفرار بالسيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم كل من "سيد.نبيل"، 31 سنة، سائق، ومقيم 22 شارع عبد المنعم رياض من شارع أبو الوفا ـ دائرة قسم شرطة دار السلام " دون سوابق، و"كريم.م"، 35 سنة، حلاق، السيدة زينب وله محل إقامة آخر 13 شارع المشير أحمد إسماعيل ـ دائرة قسم شرطة دار السلام " دون السوابق "

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددا عليها أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشاد المتهمان ضبط المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة " مطواة ".

بعرض المتهمان على المجني عليه تعرف عليهما واتهمهما بسرقته بالإكراه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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