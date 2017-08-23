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طوارئ بـ"صحة أسوان" وإلغاء الإجازات خلال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

طوارئ بـ"صحة أسوان" وإلغاء الإجازات خلال عيد الأضحى

12:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مديرية الصحة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها، طوال أيام عيد الأضحى
المبارك.

وأشار "حنفي" إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف، لتوفير سيارات إسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، مع تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة والمطاعم والفنادق.

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