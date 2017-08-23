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حاول اصطحاب ساقطة لمنزله فمزقه جاره في العياط

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مصراوي Masrawy

حاول اصطحاب ساقطة لمنزله فمزقه جاره في العياط

12:33 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

حاول اصطحاب ساقطة لمنزله فمزقه جاره في العياط

كتب - محمد شعبان:
مزق مقاول جسد جاره، اليوم الأربعاء، بسبب اصطحابه الساقطات إلى مسكنه بمنطقة العياط.

تلقى ضباط قسم شرطة العياط، بلاغًا من مستشفى العياط المركزي بوصول "أشرف.س" 38 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي نافذ بالصدر وجرح آخر بالرأس.

كشفت تحريات المباحث، أن مشاجرة نشبت بين المصاب مع جاره ويدعى "أحمد.ر"، 31 سنة، مقاول، مصاب بكسر باليد اليمنى بسبب اعتراض الأخير على قيام الأول باصطحاب النسوة الساقطات إلى مسكنه وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحق.

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