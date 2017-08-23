محافظ القليوبية يشهد انطلاق مهرجان سباق الدراجات الأول

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شهد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية انطلاق المهرجان القومي الأول لسباق الدراجات من أمام ديوان عام المحافظة تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي بمشاركة ٢٥٠ شابا يمثلون كافة مراكز الشباب والأندية الرياضية .

ويقام الماراثون الرياضي لمسافة ٧ كيلو مترات تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديريات الأمن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والإدارة العامة للمرور وهيئة الإسعاف.

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وقال الدكتور عزت محروس مدير عام مديرية الشباب والرياضة: إنه "تم تشكيل فريق عمل تحت إشراف الدكتور محمود الصبروت وكيل المديرية للرياضة، وتم رصد جوائز مالية للفائز الأول مبلغ ١٠٠٠ جنيه والفائز الثاني مبلغ ٩٠٠ جنيه و الثالث مبلغ ٨٠٠ جنيه والرابع ٧٠٠ جنيه والخامس ٦٠٠ جنيه ومن المركز السادس وحتى العاشر مبلغ مالي ٢٠٠ جنيه لكل فائز.