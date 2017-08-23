انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

كابول – (أ ف ب):

قتل انتحاري من حركة طالبان خمسة مدنيين وأصاب 25 آخرين في جنوب أفغانستان، الأربعاء، في هجوم بسيارة مفخخة كما أعلن مسؤول.

وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند لوكالة فرانس برس إن "انتحاريا فجر سيارته المفخخة في موقف سيارات قرب مقر الشرطة الرئيسي في لشكر كاه"، مشيرا إلى وجود أطفال ونساء في عداد ضحايا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان.

من جهته قال مدير المستشفى المحلي لوكالة فرانس برس ان 38 جريحا نقلوا إلى المستشفى معظمهم من تلاميذ المدارس.

وبين القتلى الخمسة امرأتان وجنديان.

وكان الناس ينتظرون للدخول إلى مقر الشرطة حين فجر الانتحاري سيارته عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة سلام أفغان إن الانفجار كان يستهدف سيارات الجيش في الموقف.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية ان الاطفال الجرحى كانوا يدرسون في مسجد قريب حين وقع الانفجار.

على مدى سنوات كانت ولاية هلمند وعاصمتها لشكر كاه محور التدخل العسكري الغربي في افغانستان لكنها غرقت أكثر في الآونة الأخيرة في دوامة عدم الاستقرار.