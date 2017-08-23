2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

السويس - حسام الدين أحمد:

غادر ميناء نويبع، اليوم الأربعاء، 2336 حاجًا وحاجة، على متن العبارتين "البرنسيسة" و"سينا" يرافقهم 55 أتوبيسًا، واتجهت العبارتين لميناء العقبة الأردني، على أن يتنقل الحجاج برًا في أراضي الأردن والسعودية.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر، مضيفًا في تصريحات صحفية له اليوم، أن عدد حجاج البر الذين غادروا مصر وصل إلى 11 ألف و921 حاجًا، رافقهم 277 باص حج على متن العبارتين "برنسيسة" و"سينا" من خلال رحلات مكوكية.

وفي السياق ذاته، استقبل ميناء نويبع العبارتين "سينا" و"برنسيسة" وعلى متنهما 459 راكبًا و11 برادًا و12 تريلا و5 سيارات و2 باص جيت.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة "أرزوجاز" وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين "القاهرة" و"عمان" وعلى متنهما 601 راكب و20 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و20 سيارة، كما تغادر ثلاث سفن وهي "أمانة" و"إلنوي اكسبريس" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 370 راكبًا و197 شاحنة و28 سيارة.