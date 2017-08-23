بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة
بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة
11:34 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
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المنيا - ريمون الراوي:
شنت سلطات أمن المنيا، اليوم الأربعاء، حملة على مركز سمالوط، قادها اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، وضبطت 3 آلاف و937 قضية ومخالفة.
وأعلن اللواء ممدوح عبد المنصف، أن المخالفات عبارة عن: "2149 مخالفة مرورية، 85 قضية متنوعة في مجال تنفيذ الأحكام، 1300 حكم متنوع في مجال مخالفات المرافق، و403 مخالفة متنوعة".
حُررت المحاضر اللازمة بجميع الوقائع والمخالفات المضبوطة، وأحيل المتهمون والمضبوطون لجهات التحقيق المختصة.
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