إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية تهريب 315 قرصًا مخدرًا وعدد من شفرات أمواس الحلاقة لعدد من السجناء داخل سجن قليوب المركزي، وألقت القبض على 3 ربات منزل أثناء محاولتهن تهريب الأقراص المخدرة، وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بأنه أثناء قيام ضباط مركز قليوب بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، ألقي القبض على المدعوة "سامية. ش. م" 37 عامًا، ربه منزل، لمحاولتها إدخال 55 قرصًا مخدرًا، وسكينة صغيرة داخل زيارتها، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها للسجين "محمود. ع. م" المحبوس على ذمة القضيه رقم 5748 جنايات مركز قليوب لسنة 2017، "شروع في سرقة"، لترويجها بين أوساط المسجونين داخل السجن، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4624 إداري مركز الخانكة لسنة 2017م.

وضبطت قوات الأمن المدعوة "إنتصار. ب. م" 42 عامًا، ربه منزل، لمحاولتها إدخال 3 أقطار، و5 شفرات حلاقة داخل زيارتها، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات، بقصد إدخالها للسجين "أحمد. ي. م"، المحبوس على ذمة القضية رقم 17 جنايات مركز الخانكة لسنة 2017 م "قتل عمد".

كما تم ضبط المدعوة "امباركة. م. س" ربة منزل، حاولت إدخال 260 قرصًا مخدرًا، داخل الزيارة، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها للسجين "محمد. س. ن" مركز الخانكة لسنة 2012، مخدرات، المحبوس على ذمة القضية رقم 13394 جنايات مركز قليوب لسنة 2017 "مخدرات"، لترويجها بين أوساط المسجونين داخل السجن، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6425 إداري مركز قليوب لسنة 2017.