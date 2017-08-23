وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة

كتبت – ندى الخولي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ عدد من المدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية بهذه المدن، موضحاً أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتابع الجهود المبذولة لبناء المدارس اليابانية.

وأضاف مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات، وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لإنجاح تلك المبادرة التي ستسهم في إعداد أجيال قادمة من الطلاب القادرين علي الابتكار ويملكون روح المنافسة.

وقال وزير الإسكان: يجري تشطيب مدرسة يابانية بمدينة أسيوط الجديدة، ومدرستين بمدينة الشروق، ومدرستين بمدينة برج العرب الجديدة، ومدرسة بالحي الثاني بمدينة الفيوم الجديدة، ومدرسة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، ومدرسة بمدينة الشيخ زايد، ومدرسة بمدينة بني سويف ومن المقرر تشغيلها العام الدراسي المقبل، كما يجري تنفيذ مدرسة بالحي السابع بمدينة العبور، وسيتم افتتاحها جزئياً للعام الدراسي الجديد، ومدرستين بمدينة القاهرة الجديدة، ومدرستين بمدينة العاشر من رمضان، ومدرسة بمدينة دمياط الجديدة، كما تم تسليم 3 قطع أراضٍ بمدينة أسوان الجديدة، للأبنية التعليمية لبناء مدرسة يابانية على إحداها ابتداء من يناير 2018.

وتابع الوزير: يجري تنفيذ مدرسة للمتفوقين بمركز الحي التاسع بمدينة العبور، ومدرسة للمتفوقين بمدينة قنا، وتم تخصيص قطعة أرض بالحي الثالث بمدينة الفيوم الجديدة لإنشاء مدرسة للمتفوقين.

وأوضح مدبولي أنه يتم إنشاء المدرسة على مساحة كبيرة، وتتكون من 22 فصلاً، بمسطح كبير للفصل الواحد، وتتمتع بحجم فراغات كبير، ونصيب الطالب من المساحة أكبر من المدارس التجريبية العادية، حيث إن كثافة الفصل 36 طالباً، مشيراً إلى أن المدرسة تحتوي على أنشطة متنوعة، ومنها: مكتبة، وقاعات موسيقى، وقاعات فنية، ومعامل، وأنشطة مختلفة، ثقافية، ورياضية.