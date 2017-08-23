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صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع

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مصراوي Masrawy

صهر "" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع

11:20 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

جاريد كوشنير

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، قادمًا على رأس وفد أمريكي رفيع المستوى في زيارة للبلاد تستغرق يومين؛ يبحث خلالها آخر التطورات بالمنطقة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الوفد الأمريكي يضم: جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشئون الإستراتيجية.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن الوفد وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول بصالة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، وأعضاء السفارة الأمريكية لدى القاهرة.

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مصراوي Masrawy

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