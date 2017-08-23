مجلس الوزراء يبحث الاستعداد لعيد الأضحى والعام الدراسي الجديد

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عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحي المبارك وبدء العام الدراسي الجديد.

كما يستكمل مجلس الوزراء، مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات.

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وتطرق الاجتماع إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية، التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم.