سقوط «حبيشة والضابط» في قبضة الأمن لسرقتهم 10 آلاف دولار

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على نجار وسائق توك توك قاما بكسر زجاج سيارة بناحية قرية الأحراز دائرة مركز شبين القناطر وسرقوا مبلغ 10 آلاف دولار وفروا هاربين.

البداية، عندما تلقى مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا من علاء الدين ع 56 عامًا بالمعاش بقيام مجهولين بكسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 10 آلاف دولار كان في طريقه لتغييرهم بعملات مصرية.

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ومن خلال فريق بحث قاده العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية تبين أن وراء الحادث محمد . ا وشهرته (حبيشة) 21 عامًا نجار وحسام ي وشهرته (الضابط) 17 عامًا - سائق توك توك، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي وقدرة 50 ألف جنيه من المسروقات وقررا قيامهما بتغيير العملات الأجنبية إلى مصرية وصرف باقي المبلغ.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.