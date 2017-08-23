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"عبد الغفار" يبحث مع وفد بريطاني إنشاء فروع للجامعات البريطانية بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

"عبد الغفار" يبحث مع وفد بريطاني إنشاء فروع للجامعات البريطانية بالعاصمة الإدارية

11:13 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب - محمد قاسم:

بحث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد بريطانيي ممثل للمجموعة العالمية لأنشطة الجامعات بالمملكة المتحدة إنشاء فروع للجامعات البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون العاصمة الجديدة مركزا للتعليم والبحث العلمي بالشرق الأوسط وإفريقيا وجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًّا لإنشاء فروع بها.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان اليوم الأربعاء، أن عبدالغفار أكد خلال استقباله للوفد البريطاني حرص على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع بريطانيا، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والإنجليزية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بدعم التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.

وقال الوزير: إننا بصدد إنشاء مدينة تعليمية جديدة للعلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، يخصص جزء منها لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر، كما قام باستعراض خطط ومحاور منظومة التعليم العالي في مصر، وفرص التعليم العالي المستهدفة حتى 2030، وتطور أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بمصر فى جامعاتها الحكومية المختلفة.

وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة أعداد الوافدين اعتمادا على مزايا عديدة تتمتع بها الجامعات الحكومية فى مصر منها: تنوع التخصصات العلمية، وملائمة المصروفات الدراسية بالمقارنة بالدول المنافسة، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالجامعات المصرية، لافتا إلى أنه تم إعادة تأهيل البنية التحتية لعدد من الكليات التكنولوجية، واستحداث برامج أكاديمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وأن مصر تمتلك ثروة بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة.

وبحث الجانبان سبل إنشاء فروع للجامعات البريطانية فى مصر تواكب الفروع المنتشرة لها على مستوى العالم في العديد من التخصصات كالقانون، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور محمد صالحين، مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجى والعلاقات الدولية، والدكتورة ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات بالوزارة.

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مصراوي Masrawy

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