«ليفربول صلاح» يسعى لحسم بطاقة المجموعات في دوري الأبطال

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يخوض نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إياب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه هوفنهايم الألماني، سعياً لحسم تأهله بعد فوزه ذهابًا 2-1.

ويعود لاعبو المدرب الألماني يورجن كلوب إلى ملعبهم "أنفيلد"، بعدما فازوا ذهابًا في ألمانيا بهدفين لترنت ألكسندر أرنولد من ركلة حرة مباشرة، وهدف للمدافع الألماني هافارد بالخطأ في مرمى فريقه، مقابل هدف وحيد لهوفنهايم سجله مارك أوث.

وقام كلوب بإجراء تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام كريستال بالاس، التي أقيمت السبت الماضي، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز الليفر (1-0)، استعدادًا لمباراة اليوم التي ستمنح الفريق فرصة خوض غمار أبرز مسابقة قارية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

ويسعى ليفربول، بطل أوروبا خمس مرات، لحسم مشاركته في دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية فقط خلال ثمانية مواسم، بقيادة نجومه الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي سايدو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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وإلى جانب الأداء على أرض الملعب، لا يزال ليفربول منخرطا في مد وجزر مع نادي برشلونة الساعي إلى ضم لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، الغائب منذ فترة بسبب إصابة في ظهره.

ويضع برشلونة نصب عينيه ضم كوتينيو صاحب الـ25 عامًا، لتعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وتقدم البلوجرانا حتى الآن بثلاثة عروض وصلت قيمة آخرها إلى 124.7 ملايين يورو، حسب التقديرات الصحافية.

إلا أن كل العروض قوبلت بالرفض من قبل النادي الإنجليزي الذي يشدد على أن اللاعب ليس للبيع، بينما أوردت التقارير الصحافية أن كوتينيو تقدم لإدارة ناديه بطلب رسمي للسماح له بالرحيل.

من جهته، بدأ هوفنهايم موسم 2017-2018 ضمن الدوري الألماني بفوز 1-0 على ضيفه فيردر بريمن، وأكد لاعبه كريم دميرباي أنه وزملاءه لم يفقدوا الأمل في بلوغ دوري الأبطال.

يذكر أن سيلتك الإسكتلندي ضمن بطاقة المجموعات أمس الثلاثاء، كما ضمنها أيضا كل من إشبليلة الإسباني، وماريبور السلوفيني، ونابولي الإيطالي، وأوليمبياكوس اليوناني.