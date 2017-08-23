أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عضو الجبلاية يفتح النار على «الأولمبية» ووزير الرياضة: الأهلي سينتصر

Google+ Print
عضو الجبلاية يفتح النار على «الأولمبية» ووزير الرياضة: الأهلي سينتصر عضو الجبلاية يفتح النار على «الأولمبية» ووزير الرياضة: الأهلي سينتصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الأولمبية، عبارة عن صورة فقط، ووزارة الرياضة هي من تتحكم في الأمور، والدليل أنه إذا تأزم الموقف، يخرج الوزير للرد على كافة الأمور. 

وأبدى عضو المجلس، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، تعجبه بشدة من تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بأن اللائحة الاسترشادية بها كوارث، متسائلًا: «لماذا لم يتجنب عامر هذه الامور في القانون، وعدم انفراد أي جهة بوضع اللوائح».

وأضاف كردي: "لا أعلم لماذا تصر اللجنة الأولمبية على أن يقيم الأهلي جمعيته على يومين، فلا بد أن يكون هناك مرونة من اللجنة تجاه الأندية، مشددًا على أنه ليس هناك صعوبة في جمع 12500 عضو في يوم واحد، ولا ضرر إذا تم حشدهم على يومين".

واستطرد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "اعتقد أن قرار النادي الأهلي سينتصر في حالة إقامة جمعيته على يومين، ورفض اللجنة الأولمبية والإصرار على إقامتها في يوم واحد فقط، ولا بد أن يكون هناك مبدأ التنازل لدى المسئولين، تفضيلا للمصلحة العامة".

شاهد أيضا

وأردف كرم كردي، أن معظم المسئولين في يخافون من رئيس نادي ، ولكن الجبلاية رفضت قيد لاعبين جدد من الفارس الأبيض إلا بعد تسوية مستحقات اللاعبين الماضية.

وأشار كردي إلى أن الجبلاية تسير مع مرتضى منصور بمبدأ التوازن في الأمور، والدليل هو أنه قام بدفع جزء من مستحقات اللاعبين السابقين، ولن يتمكن الزمالك من قيد أي لاعب إلا بعد دفع باقي المستحقات. 

واختتم: "عودة الجماهير عملية صعبة جدا، المسئول عنها الجمهور وليس المسئولين في اتحاد الكرة، فهناك بعض المندسين بين الجمهور يعطلون عودتهم، والبعض يخرج ليؤكد على عودة الجمهور بعد أسبوع أو إثنين، وذلك للحفاظ على منصبه فقط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق