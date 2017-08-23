عضو الجبلاية يفتح النار على «الأولمبية» ووزير الرياضة: الأهلي سينتصر

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أكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الأولمبية، عبارة عن صورة فقط، ووزارة الرياضة هي من تتحكم في الأمور، والدليل أنه إذا تأزم الموقف، يخرج الوزير للرد على كافة الأمور.

وأبدى عضو المجلس، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، تعجبه بشدة من تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بأن اللائحة الاسترشادية بها كوارث، متسائلًا: «لماذا لم يتجنب عامر هذه الامور في القانون، وعدم انفراد أي جهة بوضع اللوائح».

وأضاف كردي: "لا أعلم لماذا تصر اللجنة الأولمبية على أن يقيم الأهلي جمعيته على يومين، فلا بد أن يكون هناك مرونة من اللجنة تجاه الأندية، مشددًا على أنه ليس هناك صعوبة في جمع 12500 عضو في يوم واحد، ولا ضرر إذا تم حشدهم على يومين".

واستطرد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "اعتقد أن قرار النادي الأهلي سينتصر في حالة إقامة جمعيته على يومين، ورفض اللجنة الأولمبية والإصرار على إقامتها في يوم واحد فقط، ولا بد أن يكون هناك مبدأ التنازل لدى المسئولين، تفضيلا للمصلحة العامة".

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وأردف كرم كردي، أن معظم المسئولين في مصر يخافون من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ولكن الجبلاية رفضت قيد لاعبين جدد من الفارس الأبيض إلا بعد تسوية مستحقات اللاعبين الماضية.

وأشار كردي إلى أن الجبلاية تسير مع مرتضى منصور بمبدأ التوازن في الأمور، والدليل هو أنه قام بدفع جزء من مستحقات اللاعبين السابقين، ولن يتمكن الزمالك من قيد أي لاعب إلا بعد دفع باقي المستحقات.

واختتم: "عودة الجماهير عملية صعبة جدا، المسئول عنها الجمهور وليس المسئولين في اتحاد الكرة، فهناك بعض المندسين بين الجمهور يعطلون عودتهم، والبعض يخرج ليؤكد على عودة الجمهور بعد أسبوع أو إثنين، وذلك للحفاظ على منصبه فقط".