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ترامب: كيم جونغ اون "بدأ يحترم" الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

: كيم جونغ اون "بدأ يحترم" الولايات المتحدة

10:43 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم

 

أريزونا (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن تصريحاته النارية ضد كوريا الشمالية بدأت تؤتي ثمارها وأن الزعيم كيم جونغ-اون بدأ "يحترم" الولايات المتحدة.

وقال ترامب امام الالاف من مؤيديه خلال تجمع في فينيكس بولاية اريزونا "قال البعض إنها كانت قوية جدا. إنها ليست قوية بما يكفي". وأضاف "لكن بالنسبة إلى كيم جونغ أون، أحترم كونه بدأ على ما أعتقد يحترمنا. أحترم هذا كثيرا".

وقال "ربما يسفر ذلك عن شيء إيجابي، على الأرجح لن يحصل، لكن ربما".

ويتوافق كلام ترامب مع تصريحات أدلى بها وزير خارجيته ريكس تيرلسون في وقت سابق الثلاثاء وأشاد فيها بمستوى ضبط النفس لدى كوريا الشمالية، بعدم اجرائها اية تجارب نووية أو صاروخية ردا على فرض عقوبات دولية جديدة عليها.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي نادر "أنا مسرور لرؤية نظام بيونغ يانغ وقد أظهر مستوى معينا من ضبط النفس لم نشاهد مثله في السابق".

وتصاعد التوتر الشهر الماضي بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة اخرى بعد قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربتين على صاروخين بعيدي المدى، ما يضع على ما يبدو مدنا اميركية في مرمى تلك النيران.

وتوعد الرئيس ترامب بيونغ يانغ "بالنار والغضب" مثيرا المخاوف من نزاع اقليمي مدمر، فيما سارع مجلس الامن الى فرض عقوبات جديدة على الشمال.

وأرجأ نظام كيم في وقت لاحق خطة لإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ، فيما قالت واشنطن أنها منفتحة للحوار في حال اتخذت بيونغ يانغ خطوات لتهدئة التوتر.

 

هذا المحتوى من

AFP

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