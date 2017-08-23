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برلماني يطالب محافظ الإسكندرية بإلغاء "الربط بين المدارس" واستبداله بالتنسيق

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مصراوي Masrawy

برلماني يطالب محافظ الإسكندرية بإلغاء "الربط بين المدارس" واستبداله بالتنسيق

10:46 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

مجلس النواب

الإسكندرية – محمد البدري:

تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لإلغاء نظام الربط بين المدارس والذي يفرض على طلاب مرحلة تعليمية معينة الالتحاق بمدارس محددة دون غيرها عند اتخاذهم إجراءات النقل من الابتدائية إلى الإعدادية، وصولًا للمرحلة الثانوية واستبداله بنظام التنسيق وفقًا لمجموع ورغبات التلاميذ.

وقال الحريري في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، إن الربط بين المدارس أصبح يمثل مشكلة كبيرة لأولياء الأمور والطلبة، ويؤثر على سير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي لعدم وجود مدارس متميزة بالطلبة والمدرسين في الوقت الذي يفرض فيه الربط الجمع بين مستويات تعليمية متباينة من الطلاب في مكان واحد.

وأضاف أن التنسيق هو البديل المقترح للربط، نظرًا لأنه سيسمح بوجود تقارب بين مستويات الطلبة التعليمية، مشيرًا إلى وجود عبء تعليمي شديد على المعلم والطالب في تقديم وتلقي المادة التعليمية بسهولة ويسر، نتيجة التفاوت بين مستويات الطلبة الناتج عن الربط.

وأشار إلى أن الربط بين المدارس أدى إلى وجود إقبال على مدارس بعينها، ما يشكل عبء على الإدارات التعليمية بسبب التحويلات، مطالبًا بإلغاء النظام واستبداله بالتنسيق بأولوية المجموع والرغبات لتعدد المدارس الحكومية المتميزة، وذلك بهدف رفع مستوى الطلبة.

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مصراوي Masrawy

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