من 9 مساء إلى 4 فجرا.. انقطاع المياه عن مدينة بنها اليوم لأعمال الصيانة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعه التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرًا، لإجراء غسيل وتطهير دوري بالكلور لشبكات مياه بمدينة بنها.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.