"الهجان": إحلال وتجديد 3 مستشفيات بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بأعضاء مجلس الصحة الإقليمي، اليوم الأربعاء، بحضور الأستاذ الدكتور عباس مصور رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أيمن السيسي السكرتير العام، واللواء محسن كمال نائب مدير أمن قنا، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري المستشفيات والإدارات بمديرية الصحة.

وقال "الهجان" إنه يجري الإحلال والتجديد بمستشفيات "دشنا، نجع حمادي، وأبوتشت"، مشيرا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفيات الثلاث وصلت إلى نسب متقدمة وتسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ستوفر الأجهزة الطبية فور انتهاء أعمال التطوير مباشرة.

وأضاف "الهجان" أنه جارٍ العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى قنا العام، والتي تبلغ تكلفتها مليون دولار، كما يجري العمل بجهاز قسطرة القلب بتكلفة 350 ألف دولار، لافتًا إلى الانتهاء من العمل بهم ودخولهم الخدمة خلال الشهر القادم، بهدف استيعاب وتلبية احتياجات المرضى في معظم التخصصات الطبية.

وأشار "الهجان" إلى أنه استعدادًا لعيد الأضحى المبارك رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد بالمستشفيات، لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وكل مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية، مع الدفع بـ91 سيارة إسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاه وعلى الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة.