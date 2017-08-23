أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الشرطة الدنماركية: العثور على آثار دماء الصحفية السويدية في غواصة المتهم بقتلها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة الدنماركية: العثور على آثار دماء الصحفية السويدية في غواصة المتهم بقتلها

10:16 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الشرطة الدنماركية: العثور على آثار دماء الصحفية السويدية في غواصة المتهم بقتلها

الصحفية السويدية المفقودة كيم وول

كوبنهاجن (د ب أ)

أكدت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء أن الجذع الذي عثر عليه وتأكد أنه للصحفية السويدية المفقودة كيم وول به إصابات ،وأن جسما معدنيا استخدم لإغراق الأشلاء في قاع البحر .

وقال ينز مولر ينسن ،المسؤول بشرطة كوبنهاجن والذي يقود التحقيق، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه تم العثور على آثار لدماء وول في غواصة مملوكة للمخترع الدنماركي بيتر مادسن، المشتبه به في مقتل وول.

وأشار إلى أن العثور على الجذع يمثل "انفراجة" لإنهاء غموض القضية.

وذكرت الشرطة أنه يبدو أن الإصابات قد أُحدثت بالجذع لضمان بقائه في قاع البحر.

وقال ينسن للصحفيين :"يبدو أن هناك إصابات في الجذع هدفت لإخراج الهواء والغازات منه لضمان ألا يطفو على السطح.

وأضاف أن فحص الجثة "استغرق وقتا وكان معقدا بسبب غياب الأطراف".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

    أخبار

  • السلطات الدنماركية تعدل التهمة ضد مالك الغواصة الغارقة

    أخبار

  • أمير الدنمارك يرفض أن يدفن بجوار زوجته الملكة

    أخبار

  • محكمة دنماركية تقضي بسجن روماني 14 يومًا بتهمة التسول

    أخبار

إعلان

a6bd52a9e0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم