حبس عاطلين حاولا سرقة "توك توك" من طفل في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

قررت نيابة سنورس، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين حاولا سرقة "توك توك" من طفل بمدخل عزبة رحيم في مركز سنورس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافهما بارتكاب بالجريمة.

كان الواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بمحاولة "أ.ح.م" 24 سنة، عاطل، و"أ.م.ر" 23 سنة عاطل، مقيمان بمدينة سنورس، سرقة "توك توك" يقوده طالب عمره 17 عامًا يدعى محمود عبد المحسن إدريس مقيم بعزبة "رحيم" الواقعة على طريق "القاهرة - الفيوم".

وتبين أن العاطلينأشهرا الأسلحة البيضاء في وجه الطفل، و تمكنا من الاستيلاء عليه و فرا هاربين، فاستغاث أهالي بدورية ثابته تابعة لقسم تأمين الطرق والمنافذ. وألقي القبض على المتهمين.