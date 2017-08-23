بالصور.. رفع كفاءة طريق "رأس سدر - عيون موسى" بجنوب سيناء

جنوب سيناء - داليا منير:

أعلن العميد جمال المهدي أبو الهدى، وكيل وزارة الطرق بجنوب سيناء، استمرار العمل على إعادة تأهيل طريق رأس سدر الدولي في اتجاه عيون موسى، وإزالة مطبات الهواء الخطرة التي سببت العديد من الحوادث، وللحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار أبو الهدى، إلى تشكيل لجنة من هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، وإدارة المرور بالمحافظة، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق.