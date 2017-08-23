بالصور.. رفع كفاءة طريق "رأس سدر - عيون موسى" بجنوب سيناء
بالصور.. رفع كفاءة طريق "رأس سدر - عيون موسى" بجنوب سيناء
10:08 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
الصور.. أهالي "الحسينية" بالشرقية: "عطشانين ومش لاقين مياه"
جنوب سيناء - داليا منير:
أعلن العميد جمال المهدي أبو الهدى، وكيل وزارة الطرق بجنوب سيناء، استمرار العمل على إعادة تأهيل طريق رأس سدر الدولي في اتجاه عيون موسى، وإزالة مطبات الهواء الخطرة التي سببت العديد من الحوادث، وللحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار أبو الهدى، إلى تشكيل لجنة من هيئة الطرق والكباري والوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، وإدارة المرور بالمحافظة، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء
-
إحباط تهريب 2 طن بانجو عبر نفق الشهيد أحمد حمدي
-
تجهيز 16 ساحة ﻷداء صلاة عيد اﻷضحى بجنوب سيناء
-
وصول وسفر 395 ألف سائح بموانئ البحر اﻷحمر في النصف الأول من 2017
إعلان
إعلان