بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة بمديرية التربية والتعليم في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدر محمد بدر، محافظ الأقصر، قرارات عدة استهدفت ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بمديرية التربية والتعليم، على أن تستكمل حركة التغيرات تباعًا طبقًا للاحتياجات.

شملت حركة التنقلات بالمديرية والمقترحة من طه بخيت، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، 19 موقعًا قياديًا، وتنوعت ما بين النقل والندب والتكليف وإقصاء بعض القيادات من مواقعهم واستبدالهم بعناصر جديدة.

وقرر المحافظ ندب آمال زارع، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الإعارات بمديرية التربية والتعليم بدلًا من وظيفتها بإدارة الأقصر التعليمية. كما قرر ندب فتحي أبو الوفا يوسف للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بدلًا من عمله مدير إدارة إسنا التعليمية، وتكليف محسن محمد أحمد، وكيل إدارة إسنا التعليمية، لتسيير أعمال مدير إدارة إسنا التعليمية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، للإعلان عن الوظيفة.

واتخذ المحافظ قرارًا بندب هجرس إمبابي، الموظف بإدارة إسنا التعليمية، لتسيير أعمال إدارة شئون الديوان والحملة الميكانيكية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وياسر محمد أحمد للعمل بإدارة المشتريات والمخازن بالمديرية بدلًا من وظيفة موجه مالي وإداري بالمديرية.

وقرر المحافظ نقل جمال محمد عبيد، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، وعبد السميع أحمد علي، موجه مالي وإداري بالمديرية، وجمال وهبي محجوب، الموظف بإدارة الاقصر التعليمية، وعثمان عبد الرحيم أحمد، وكيل قسم تنسيق التعليم الابتدائي بالمديرية، وعبد الرحيم عبد الغني كويس، مدير التعليم التجاري "تكليفًا" بالمديرية، وليلى منصور عبد المعطي، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وموسى أحمد عبد الله، مدير إدارة البيئة والسكان بالمديرية، ومحمد سعدي نوبي، رئيس قسم التعليم الثانوي بالمديرية "ندبًا"، وخالد امين أبو الحجاج، مسئول بالمديرية.

كما قرر المحافظ إلغاء ندب سامية قزمان بولس وعودتها لوظيفتها الأصلية وكيل قسم العلاقات العامة بإدارة الأقصر التعليمية، وإلغاء ندب أحمد نور بدر من المركز الاستكشافي للعلوم وعودته لوظيفته الأصلية معلم أول إحياء بمدرسة الشهيد سيد زكريا لسد العجز، وتكليف وكيل المركز الاستكشافي للعلوم بتسيير أعمال المركز لحين التنسيق مع الوزارة وتعيين مسئول للمركز وإلغاء الندب بصلاح محمد حسن، الذي قرر المحافظ إلغاء ندبه من وظيفته مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية، وعودته لوظيفته الأصلية رئيسًا لقسم رياض الأطفال بإدارة أرمنت التعليمية.

وشملت قرارات التكليف 3 مواقع قيادية، إذ قرر المحافظ تكليف سهام الجزار وكيل إدارة الاقصر التعليمية، لتسيير أعمال مدير إدارة الاقصر التعليمية، كما قرر تكليف خيرية محمد أحمد، موجه مالي وإداري بمديرية التربية والتعليم، لتسيير أعمال مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية لحين الإعلان عن الوظيفة.

واختتمت قرارات التكليف بمحسن محمد أحمد، والذي كُلف بمهام تسيير أعمال مدير إدارة إسنا التعليمية بدلًا من وظيفته كوكيل إدارة إسنا التعليمية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، للإعلان عن الوظيفة.