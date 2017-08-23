هاكرز يؤكدون اختراق صفحة برشلونة على «تويتر» بعد إعلانها ضم دي ماريا

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تفاجأ جمهور فريق برشلونة ومتابعي النادي الإسباني، صباح اليوم، بإعلان صفحة النادي الرسمية على "تويتر"، التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد كتابة رسالة ترحيب به.

وبعد مرور دقائق، نشرت صفحة النادي الكتالوني تغريدة أخرى، ولكنها أفادت بأن مجموعة من "الهاكرز" استولوا على الصفحة وأنهم من أعلنوا انضمام دي ماريا، كذبا، وأنهم ما زالو يتحكمون فيها.

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وربطت تقارير إعلامية، مؤخرًا سعي أدارة برشلونة، إلى التعاقد مع الأرجنتيني دي ماريا، لتعويض رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعد فشل محاولات ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب ليفربول، لرفض الفريق الإنجليزي بيعه.