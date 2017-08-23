معتز عبد الفتاح: إحنا ماشيين في «سكة التخلف».. والتقدم مش صدفة

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الثلاثاء، إن التقدم لا يمكن محض صدفة، مشدّدًا على أنه له أسباب وخطوات لا يتحقق إلا بتحققها.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامجه «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»: «التقدم له أسباب، والتخلف يكون بغياب هذه الأسباب، هو ليس صدفة، بل يحتاج إلى عمل من خلفه فكر قويم وإرادة».

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وتابع: «إحنا متخلفين عشان إحنا ماشيين في سكة التخلف، لازم يتغير بسرعة، اعملوا الخير لله.. لا تبخلوا على محتاج لمساعدة.. عسى أن يكون بينكم وبين الله باب».

وشدد على أن «الإعلام أداة في طريق التنمية، يمكن أن تنفع وأن تضر.. وهناك على واجبات علينا تجاه الأجيال المقبلة، وعلى صناع الإعلام أن يعلم أنه ليس للربح فقط».