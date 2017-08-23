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اليوم.. استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

04:00 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

علاء وجمال مبارك

كتب - عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في مُحاكمة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذًا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".

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