"الدولية للطيران المدني": شرم الشيخ مؤهلة لأن تكون قبلة سياحية عالمية

جنوب سيناء - أ ش أ:

أشاد الدكتور بينارد أليو، رئيس المنظمة الدولية لطيران المدني "إيكاو" بمنطقة السوق القديم ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

وقال أليو، في تصريحات أثناء زيارته، "إن شرم الشيخ مؤهلة لأن تكون قبلة سياحية عالمية".

وأجرى رئيس المنظمة والوفود المشاركة في مؤتمر أمن الطيران المدني، بالتجول في منطقة السوق، ورافقه شريف فتحي وزير الطيران المدني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يذكر أن مؤتمر أمن الطيران المدني يعقد بمدينة السلام "شرم الشيخ"، في الفترة من 22 إلي 24 أغسطس، تحت عنوان "الخطة العالمية لأمن الطيران"، بمشاركة وفود 65 دولة و10 منظمات دولية.