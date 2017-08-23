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التموين: لا نسعى للربح من لحوم الأضاحي (فيديو)

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التموين: لا نسعى للربح من لحوم الأضاحي (فيديو) التموين: لا نسعى للربح من لحوم الأضاحي (فيديو)

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن عددا من مؤسسات الدولة تتكامل معًا؛ لتوفير لحوم الأضاحي، مضيفًا: «لا ضرر من تعاون المؤسسات الحكومية معًا».

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء ببرنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «إل تي سي» أنه سيتم طرح 12 ألف ذبيحة كندوز سوداني بسعر بيع 85 جنيها للكيلوجرام، مؤكدًا أن الوزارة لا تهدف لتحقيق ربح مادي من ذلك.

وأوضح أنه سيتم طرح 7500 ذبيحة لحم ضاني بسعر 120 جنيها للكيلوجرام، والدواجن بسعر 31 جنيها للكيلو، واللحوم المستوردة بسعر 60 جنيها، مؤكدا أن الوزارة ستقيم 60 شادرا لبيع اللحوم بأسعار تنافسية.

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التحرير

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