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وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومة

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات

09:55 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومة

اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستانليك سمكنج مسئول السياسات والبرامج وخبير الغذاء العالمي، سبل تنفيذ استراتيجية العمل الخاصة بالبرنامج 2018 -2022 بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 واستراتيجية التأقلم مع التغيرات المناخية.

وقال وزير الزراعة - خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة - إن الحكومة والقيادة السياسية تركز في المقام الأول على تحقيق الأمن الغذائي، من خلال البرامج والمشروعات التي تحقق التنمية المتكاملة، كذلك تطوير سلاسل القيمة المضافة لعدد من المنتجات الزراعية، ودعم المرأة الريفية والمعيلة، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، فضلا عن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار البنا إلى أن برامج إدارة الموارد وترشيد استخدامات المياه ضمن أولويات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، كذلك البرامج الخاصة بتحسين ورفع مستوى المعيشة وزيادة حالة الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية من خلال أنشطة التنمية الزراعية الشاملة والمتنوعة من إنتاج حيواني ونباتي لزيادة الدخل، وخاصة في المناطق الريفية والحدودية.

وأكد البنا أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به البرنامج على المستوى الدولي، وخاصة في ، ومشروعات التعاون التي تعود إلى سنوات طويلة، موجها الدعوة للمدير التنفيذي الجديد للمشروع لزيارة مصر، للتعرف عن قرب على المشروعات التي تتم بالتعاون بين الجانبين.​

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