"العرابي" يشيد بجهود وزير الخارجية في دعم ترشح "مشيرة خطاب" لليونسكو

كتبت- ياسمين محفوظ:

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ومدير الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب، بجهود وزير الخارجية سامح شكري، في دعم "خطاب" لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأكد العرابي، في تصريح لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن وزير الخارجية يلعب دورًا سياسياً هامًا في دعم السفيرة مشيرة خطاب، مستشهدًا بالمعادلة السياسية التي توصل إليها "شكري" مع الهند لدعمها في مقابل دعم مصر مرشح الهند في محكمة العدل الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة "شكري" الحالية لـ"روسيا وإستونيا وليتوانيا"، تدل على فهمه للسياسة بمهارة، ووضع ملف دعم "خطاب" في مباحثاته مع هذه الدول، خاصة أن مواقفها من دعم مرشحة مصر غير واضح، متمنيا أن تأتي الزيارة بثمارها الإيجابية.

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صرح أن ملف ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو كان حاضرا خلال مباحثات وزير الخارجية في زياراته لروسيا وإستونيا وليتوانيا.