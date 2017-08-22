مفاجأة.. ابنة رئيس عصابة الأدوية المغشوشة مصابة بالسرطان 05:46 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

المتهمين

كتب – فتحي سليمان:كشف مصدر موثوق بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة عصابة جمع عبوات الأدوية الفارغة من مخلفات المستشفيات، وإعادة تعبئتها بأدوية مغشوشة والتي تم ضبطها بمنطقة عابدين وسط القاهرة، مؤكداً أن زعيم العصابة يدعى "محمد ر" ضبطته أجهزة الأمن منذ 5 أشهر في قضية مماثلة بتهمة الإتجار في أدوية لا تصلح للاستهلاك الأدمي.وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تحريات رجال المباحث أكدت إصابة ابنة المتهم بمرض السرطان، كما أنه سبق اتهامه في 3 قضايا ومطلوب ضبطه في قضيتي بتهمة الغش التجاري.وكانت معلومات وردت إلى المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، تفيد أن المدعو "كريم س.ع " 36 سنة، عامل"، مقيم بمساكن الزاوية الحمراء، يتردد على المنطقة للبحث عن مطبعة لطباعة استيكارات خاصة بالأدوية والعقاقير الطبية دون تكليف من الجهات المعنية، تم ضبطه، وعثر بحوزته على بطاقتي ذاكرة تحويان صورا لاستيكارات وروشتات طبية لادوية مختلفة، و6 زنكات لأدوية طبية، و4 استيكارات لأدوية "سفتر ياكسون، وميرونيم" و200 استيكر علامات مائية لأدوية أخرى.وأمام رئيس المباحث اعترف المتهم بصحة الواقعة، وأنه كان في سبيله للبحث عن مطبعة لطباعة الأغلفة وعلب الدواء للعقاقير الطبية، لصالح شخص آخر يدعى ناصر إ.أ "55 سنة، مندوب مطبوعات"، ومقيم بمنطقة القطامية، مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه، وأبدى استعداده للإرشاد عن الأخير.وتمكن الرائد كريم عز الدين معاون مباحث القسم والنقيب تامر عبيد والنقيب محمد الجمال، من القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته مبلغ مالي قدره 5 آلاف و800 جنيه، بمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، أقر بقيامه بتصميم المضبوطات لصالح عميليه، وهما كلا من المدعو محمد ر.أ "49 سنة عاطل" مقيم بالجيزة، والمدعو محمد ع.أ "33سنة عاطل"، وأضاف بأنه يقوم بعمل التصميمات اللازمة بمنزله بالقطامية.وعثر الأمن على جهاز كمبيوتر داخل منزله يحتوي على وحدتي ذاكرة تحتويان على مجموعة من الملفات بأسماء أدوية مختلفة، وماكينة لتقطيع الاستيكارات، ولون واحد خاص بدواء كونتر لوك ونشرة دواء سفتر رباك، و3 طباعات، وماسح ضوئي، و3 عدسات مكبرة للقراءة، وكباس يدوي لحفر تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية على العلب، وكمية من الورق الشفاف، واستيكارات لأدوية متنوعة، وعلب لأدوية مختلفة وكمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى غش الأدوية.استدرجت أجهزة الأمن المتهمين الثالث والرابع وتم ضبطهما، وبحوزتهما 12 ألفا و700 جنيه.وقال المتهمان أمام المقدم وائل الشموتي مفتش مباحث عابدين، إنهما يقومان بتجميع زجاجات الأدوية المستعملة والفارغة من مخلفات المستشفيات، وإعادة تعبئتها بأدوية مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ووضع عليها الاستيكارات المقلدة التي قاما بطباعتها لدى الثاني داخل شقة ملكهما بالجيزة.وباستهداف الشقة المشار إليها بإرشادهما، ضبط بداخلها 222 علبة لأدوية (فلوموكس، تينام)، وكميات كبيرة من علب كرتونية لأدوية (سفتر ياكسون، تينام، ميرونيم، فلوموكس)، وزجاجات بلاستيكية بداخلها سائل مجهول المصدر، وكمية كبيرة من الزجاجات الفارغة والمجهزة لتعبئة أدوية (ميرونيم، تينام، فلوم وكس)، و6 أكياس بنتاسا، وكمية كبيرة من الاغطية البلاستيكة والمعدنية الخاصة بزجاجات الادوية، وعدد من نشرات دواء (ميرونيم )، وعدد من الاستيكرات لذات الدواء، وكيسين بلاستيكيين بداخلهما مسحوق أبيض اللون مجهول المصدر.وأفادا بقيامهما بالتصرف في تلك الأدوية لأحد الأشخاص، ويدعى الدكتور إسماعيل "جارى تحديده وضبطه".تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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