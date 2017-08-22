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مرتضى منصور: «الناس ستهاجمني حتى لو تعاقدت مع بوشكاش»

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مرتضى منصور: «الناس ستهاجمني حتى لو تعاقدت مع بوشكاش» مرتضى منصور: «الناس ستهاجمني حتى لو تعاقدت مع بوشكاش»

التحرير

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أكد المستشار رئيس نادي أن المدرب البلجيكى فرانكي فيركواتيرين، مدير فني له اسمه التدريبي المميز.

وأضاف منصور أن الزمالك لو أحضر بوشكاش أسطورة التدريب الراحل فإن الناس كانت ستهاجمه أيضًا، مشددًا على أن الزمالك يحاول دائما التعاقد مع الأفضل.

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كما أشار منصور إلى أن فرانكي سيصل الأربعاء المقبل، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام السبت المقبل.

وشدد مرتضى منصور على ثقته بأن الزمالك سيستعيد البطولات والانتصارات، وسينجح فى الموسم الجديد لأن الإدارة لم تبخل بشيء وعملت على توفير المناخ الملائم لذلك.

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التحرير

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