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الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

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مصراوي Masrawy

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن ".. و3500 سددوا مقدم الحجز

04:36 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتبت- عايدة رضوان:قال عبد الله رشدي، نائب رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، إنه تم سحب 70 ألف كراسة شروط، منذ فتح باب حجز وحدات المرحلة الأولى من مشروع "سكن مصر"، بمدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة".وأضاف رشدي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك 3 آلاف و500 ممن سحبوا كراسات الشروط سددوا قيمة مقدم الحجز حتى الآن.وكان المتحدث باسم وزارة الإسكان، قال إن آخر موعد لسحب كراسات شروط مشروع سكن مصر من فروع بنك التعمير والإسكان يوم 5 أكتوبر المقبل.وأضاف أن هناك إقبال كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية في فروع بنك التعمير والإسكان الثمانية التي تم تخصيصها لسحب كراسات الشروط، لافتًا إلى إن سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي مستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.ونفى المتحدث باسم وزارة الإسكان، وجود ارتباط بين أسبقية سحب كراسات الشروط وبين الحصول على أفضلية للفوز بوحدة سكنية حيث يتم الاختيار وفقًا للقرعة.

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