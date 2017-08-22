بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

كتب - هشام عواض:

يفضّل الكثير من الشباب والفتيات ارتداء النظارة الشمسية خلال الصيف وخاصة عند الذهاب للبحر، لكن مع كثرة الاستخدام تتعرض النظارة للاتساخ والأتربة، وتنظيفها بشكل خاطئ يضرها ويسبب خدوش بها، ولهذا قدم محمود زايد،خبير باحدى شركات النظارات، نصائح بالطريقة الأنسب لتنظيفها.

قال "زايد"، أنه توجد أنواع كثيرة من الإسبراي الخاص بتنظيف عدسات النظارات. لكن أفضل شيء لتنظيف النظارة هي الماء، وذلك بعد أن يتم مسح التراب من عليها ثم وضعها تحت الماء لدقائق مع فرك العدسات برفق، ويجب الانتباه عدم مسح العدسات أن يكون في إتجاه واحد.

وأضاف "زايد"، أنه لا يجب تجفيف العدسات بالمنديل أو بالقماش لأن ذلك يسبب حدوث خدوش دقيقة، والأفضل استخدام المنديل الخاص بالنظارة.

وعلى موقع اليوتيوب يوجد أكثر من مقطع فيديو لتنظيف النظارات بطرق مختلفة، منها مسحوق الغسيل وسائل غسل الأواني وأيضاً معجون الأسنان، وهذا ما توضحه المقاطع التالية: