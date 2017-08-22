10 سيارات يمكنك شراؤها بأقل من 60 ألف جنيه

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أسهم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر، فى حالة من الرواج الواضحة للموديلات المستعملة بشكل واضح على مدار العام الماضي، خاصة وأن أسعار بعض الإصدارات الشعبية باتت تفوق قدرات المواطنين على الشراء.

وصب ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة بشكل رئيسي في مصلحة المستعمل، للحد الذي رفع بعض موديلاتها المتهالكة والتي أنتجت منذ أكثر من 35 عاما إلى الضعف، ليبدأ السوق المصري الدخول في مرحلة جديدة من مستويات تجارة السيارات، وفي هذا الصدد نستعرض أهم الإصدارات المستعملة والتي لا يزيد سعرها على 60 ألف جنيه..

أوبل كورسا

واحدة من السيارات التي تعرض موديلاتها منذ بداية الستعينيات وحتى 2000 بسعر يتراوح من 45 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي

إحدى سيارات الهاتشباك المنتشرة بقوة في مصر، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة بسعر يتراوح من 25 ألفا وحتى 40 ألف جنيه.

هيونداي إكسل

تعد من أشهر السيارات السيدان التي غزت مصر في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ عام 1994 وحتى 2000 بسعر يتراوح من 40 ألفا وحتى 50 ألف جنيه.

شيري QQ

سيارة لم يكتب لها الانتشار بقوة في 2005 وحتى 2008، وتعرض موديلاتها الشحيحة في السوق المصرية بأسعار لا تتجاوز 45 ألف جنيه.

فيات أونو

سارت على نفس نهج "سيات إبيزا" و"سوزوكي ماروتي"، ونجحت في الانتشار بقوة منذ نهاية التسعينيات وحتى بداية الألفية الجديدة، بأسعار لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

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فولكس فاجن بوينتر

تعرض موديلات السيارة الألمانية المدمجة بأسعار تبدأ من 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه لموديلاتها من عام 2002 وحتى 2006.

دايو لانوس 2

يعرفها المتابعون للسيارات في مصر بقوة، فهي واحدة من الإصدارات الأكثر انتشارًا، حتى بعد بيعها لصالح شيفرولية، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ بداية الألفية الجديدة وحتى 2005 بأسعار لا تزيد على 60 ألف جنيه.

سيات إبيزا

تعرض موديلاتها التي تمتد منذ بداية التسعينيات وحتى الألفية الجديدة بسعر يتراوح من 20 ألفا وحتى 35 ألف جنيه.

دايو ماتيز

تتوافر موديلاتها التي تمتد منذ بداية التسعينيات وحتى الألفية الجديدة بسعر يتراوح من 35 ألفا وحتى 45 ألف جنيه.

كيا برايد

يمكن الحصول على موديلات باريد السيدان والتي أنتجت في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة بأسعار لا تتجاوز 45 ألف جنيه.