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نقابة عمال الغزل والنسيج: أجورنا الأقل في مصر والعالم

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نقابة عمال الغزل والنسيج: أجورنا الأقل في مصر والعالم نقابة عمال الغزل والنسيج: أجورنا الأقل في مصر والعالم

التحرير

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قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إن الأهم من إنهاء العمال لاعتصامهم، دوران عجلة الإنتاج من جديد، لافتًا إلى أن مطالب العمال بالعلاوات والترقيات لن تُمنح لهم بينما الشركة لا تُنتج.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «صباح الورد»، عبر فضائية «تِن»، مع الإعلامية مها بهنسي: «الشركة لما تقف الموارد هتيجي منين؟ توقف دام أسبوعين وعُدنا للعمل حتى لا تزيد خسائر الشركة أكثر من ذلك».

وتابع أن إضراب المحلة هذه المرة يحتاج إلى دراسة الأسباب التي أدت إليه، مستكملًا: «اللي حضر عفريت يصرفه، ونحتاج لتكاتف كافة الوزارات المعنية من أجل إصلاح المنظومة من جذورها».

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وأوضح أن الأجور بمجال صناعة الغزل والنسيج هي الأقل في بل والعالم.

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التحرير

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