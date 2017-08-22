انخفاض الدولار في «المركزي».. والبنك الأهلي يسجل أعلى سعر

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انخفضت أسعار صرف الدولار اليوم بالبنك المركزي ليسجل 17.80 للبيع، و17.70 للشراء، وذلك مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس الإثنين.

كما شهدت أسعار الدولار انخفاضًا في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم متأثرة بانخفاض الدولار بالبنك المركزى، وحقق البنك الأهلى وكريدى أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامى والبنك الزراعى المصرى الأعلى سعرًا مسجلين 17.82 للبيع، و17.72 للشراء مقابل الجنيه المصرى.

بينما سجل المصرف المتحد الأقل سعرًا 17.76 للبيع، و17.68 للشراء.

وسجل الدولار في بنك البركة والبنك الأهلى اليونانى والبنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك العربي الإفريقي الدولي نحو 17.81 للبيع، و17.71 للشراء.

كما سجل الدولار ببنك الإسكندرية والقاهرة وقناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية 17.80 للبيع، و17.70 للشراء.

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أسعار العملات الأجنبية

بينما ارتفعت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية نسبيا اليوم، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو 20.98 جنيه للبيع، و20.86 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 22.96 جنيه للبيع، و22.83 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.46 جنيه للبيع، و18.35 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل 16.34 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية:

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم انخفاضًا طفيفًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.74 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.05 للبيع، 58.60 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.84 جنيه للبيع، و4.82 جنيه للشراء.