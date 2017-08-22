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سعد سمير يكشف سر التحول في مستواه وتأثير رحيل حجازي

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سعد سمير يكشف سر التحول في مستواه وتأثير رحيل حجازي سعد سمير يكشف سر التحول في مستواه وتأثير رحيل حجازي

التحرير

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أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه قدم موسمًا صعبًا مع الشياطين الحمر، منذ خسارة لقاء في نهائي كأس 2016، وانتقادات الجماهير له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح سعد سمير، أنه وضع أمامه هدفًا وهو التألق ومصالحة جماهير الأهلي، التي انتقدته بعنف بعد لقاء الزمالك، وأن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، أعاد الثقة للاعبي الفريق، وخاصة في خط الدفاع، مما أدى لعدم خسارة الفريق في أي لقاء محلي.

وأكد سعد سمير صاحب الـ(28 عامًا)، أن رحيل أحمد حجازي إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أمر مؤثر، لأنه لاعب كبير ورحل إلى دوري قوي للغاية.

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كما إنهال سمير بالمديح على حسام عاشور زميله بالفريق قائلًا: «حسام عاشور أسطورة ورمز للكفاح والإصرار».

وأتم مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن الثلاثي المتواجد حاليًا رامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد سمير، يستطيعون تعويض غياب حجازي.

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التحرير

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