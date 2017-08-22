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زيدان يبدأ سياسة التدوير مبكرًا مع ريال مدريد

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زيدان يبدأ سياسة التدوير مبكرًا مع ريال مدريد زيدان يبدأ سياسة التدوير مبكرًا مع ريال مدريد

التحرير

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حرص زين الدين زيدان، الموسم الماضي، على إتباع سياسة التدوير وهي السياسة التي أتت أكلها من خلال تتويج الفريق الملكي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدما وصل جميع اللاعبين إلى نهاية الموسم في لياقة بدنية عالية.

وبدأ زيدان إتباع نفس السياسة مبكرًا هذا الموسم، حيث اعتمد المدرب الفرنسي على 18 لاعبًا خلال 4 مباريات فقط خاضها ريال مدريد، بواقع مباراة في السوبر الأوروبي ومباراتين في السوبر الإسباني ومباراة في الدوري الإسباني.

وشارك في التشكيل الأساسي لريال مدريد في أول لقاء في الموسم في مباراة السوبر الأوروبي كل من نافاس وكارفخال وراموس وفاران ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو وبيل وبنزيما.

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كما اعتمد زيدان على كل من رونالدو وفاسكيز وأسينسيو وكوفاسيتش وثيو هيرنانديز وداني سيبالوس وناتشو وماركوس لورينتي في المباريات التالية حتى لقاء ديبورتيفو لاكورونيا أول أمس في مستهل مشوار الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يمنح زيدان في المباريات التالية الفرصة لكل من كيكو كاسيا وخيسوس فاليخو وأشرف حكيمي وبورخا مايورال لمحكاة نجاحات تلك السياسة الموسم الماضي.

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التحرير

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