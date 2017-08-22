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انتهاء صرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة "بن لادن" السعودية غدًا

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مصراوي Masrawy

انتهاء صرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة "بن لادن" غدًا

11:08 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتبت- نورا ممدوح:

تنتهي مجموعة بن لادن بالمملكة العربية السعودية، غدًا الأربعاء، من صرف دفعة الرواتب المستحقة للعاملين المصريين والجنسيات الأخري، بحد أدنى راتبين إلي ثلاث رواتب لكل موظف، على أن يتم صرف الرواتب المتبقية المستحقة الأخرى وجدولتها مع استئناف العمل بالمشاريع بعد موسم الحج.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن صرف الرواتب بدأ من الأحد الماضي لمدة 4 أيام من الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يستأنف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين، بعد نهاية موسم الحج لها العام 1438 هجرية.

وكان وزير القوى العاملة قد أصدر توجيهات للمستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة، بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن.

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