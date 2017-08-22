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ضبط طن و300 كيلو جبن فاسد في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط طن و300 كيلو جبن فاسد في بورسعيد

10:36 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ضبط طن و300 كيلو جبن فاسد في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، طن و300 كيلو جبن أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملات مكثفة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، عن ضبط سيارة ربع نقل قادمة من سمنود بمحافظة الغربية تحمل 100 صفيحة جبن أبيض كامل الدسم، معبأ داخل صفائح يعتريها الصدأ وتآكل بالعبوات أدى لحالة من الارتشاح بإجمالي طن و300 كيلو جرام.

وتحرر المحضر رقم 4262 جنح الشرق لسنة 2017، والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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