أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: لا يمكننا البقاء كقوة سلام عالمية ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: لا يمكننا البقاء كقوة سلام عالمية ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض

10:15 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ترامب: لا يمكننا البقاء كقوة سلام عالمية ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض

واشنطن (د ب أ)
استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه حول استراتيجية عسكرية جديدة لأفغانستان وجنوب آسيا بإشارات إلى الوحدة والتلاحم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تبقى قوة من اجل السلام في العالم اذا لم نكن في سلام مع بعضنا البعض".

وأضاف أن الولاء للولايات المتحدة "يتطلب الولاء لبعضنا البعض"، وعندما يفتح الامريكيون قلوبهم للوطنية "فليس هناك مجال للتحيز، ولا مكان للتعصب، ولا تسامح مع الكراهية".

وقال ترامب إن الرجال والنساء الذين يُرسلون الى معركة نيابة عن البلاد "يستحقون العودة الى بلد ليس في حالة حرب مع نفسه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طالبان: سوف نقاتل "حتى النفس الأخير" في أفغانستان

    أخبار

  • ترامب: الانسحاب السريع من أفغانستان سيفتح المجال أمام الإرهابيين

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • مقتل 4 من مسلحي "داعش" في غارة أمريكية بأفغانستان

    أخبار

إعلان

79ef5d5aca.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاخبار - ترامب يعلن عن استراتيجية جديدة فى افغانستان ويتهم باكستان بإيواء إرهابيين

الاخبار - ترامب يعلن عن استراتيجية جديدة فى افغانستان ويتهم باكستان بإيواء إرهابيين

الأمين العام لحلف الأطلسي يرحب باستراتيجية ترامب الجديدة إزاء أفغانستان

الأمين العام لحلف الأطلسي يرحب باستراتيجية ترامب الجديدة إزاء أفغانستان

ترامب: لا يمكننا البقاء كقوة سلام عالمية ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض

ترامب: لا يمكننا البقاء كقوة سلام عالمية ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض

خبير دولي: ترامب سيُكمل مدته في الحكم.. ويحقق إنجازات اقتصادية

خبير دولي: ترامب سيُكمل مدته في الحكم.. ويحقق إنجازات اقتصادية