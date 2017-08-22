ترامب: لا يمكننا البقاء كقوة سلام عالمية ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض

واشنطن (د ب أ)

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه حول استراتيجية عسكرية جديدة لأفغانستان وجنوب آسيا بإشارات إلى الوحدة والتلاحم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تبقى قوة من اجل السلام في العالم اذا لم نكن في سلام مع بعضنا البعض".

وأضاف أن الولاء للولايات المتحدة "يتطلب الولاء لبعضنا البعض"، وعندما يفتح الامريكيون قلوبهم للوطنية "فليس هناك مجال للتحيز، ولا مكان للتعصب، ولا تسامح مع الكراهية".

وقال ترامب إن الرجال والنساء الذين يُرسلون الى معركة نيابة عن البلاد "يستحقون العودة الى بلد ليس في حالة حرب مع نفسه".