العجان: لم أُتابع الزمالك.. وجاهز للتحدي الجديد

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قال السوري مؤيد العجان، لاعب نادي الزمالك الجديد، إنه سيسافر إلى ماليزيا الأسبوع الجاري، من أجل المشاركة مع المنتخب السوري.

وأشار «العجان»، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، إلى أنه لم يتابع نادي الزمالك في الفترة الماضية، ولكنه سيبدأ في متابعة الفريق الفترة المقبل.

وشدد «العجان» على أنه جاهز لخوض التحدي الجديد لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لن يتحدث عن التفاصيل والأمور المالية في تعاقده مع القلعة البيضاء.

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وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عقد أمس الأحد، جلسة مع مؤيد العجان، الظهير الأيسر الجديد للفريق، وقع خلالها لاعب الوحدة السوري على عقود الانتقال للفريق الأبيض، رسميًا، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وسيحصل الوحدة على 250 ألف دولار، نظير إعارة اللاعب صاحب الـ(24 عامًا)، في حين سيحصل الأخير على 175 ألف دولار في الموسم الواحد.