الصين تعلق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات الصغيرة

ذكرت تقارير إخبارية أن الصين ستعلق تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات الصغيرة التى تقل مبيعاتها الشهرية عن 20 ألف يوان (3226 دولارا).

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذا القرار جاء فى بيان صادر بعد اجتماع لمجلس الدولة برئاسة رئيس الوزراء الصينى لى كيكيانج.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار سيفيد أكثر من ستة ملايين مشروع صغير، ويرتبط مباشرة بعشرات الملايين من الأشخاص.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هى تلك الضريبة التى يتم فرضها على الفارق بين سعر المادة الخام قبل حساب الضرائب عليها وسعرها كمنتج نهائى، أما ضريبة الدخل فتشير إلى الضريبة المفروضة على إجمالى دخل أى شركة.

كما ناقش الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة الصينى إجراءات تسهيل التجارة الخارجية واستقرار الصادرات مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركى وخفض رسوم التشغيل، وزيادة الدعم المالى للشركات الرابحة وتسهيل صادرات المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وزيادة الواردات والحفاظ على استقرار العملة الصينية فى أسواق الصرف.

يأتى ذلك فيما تعتزم الصين تحرير سوق مد خطوط السكك الحديدية من خلال إصلاحات تعطى أولوية لمد خطوط السكك الحديدية فى وسط وغرب الصين، إلى جانب المناطق الفقيرة، بحسب بيان المجلس.