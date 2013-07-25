أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الصين تعلق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات الصغيرة

Google+ Print
الصين تعلق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات الصغيرة الصين تعلق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات الصغيرة

ذكرت تقارير إخبارية أن الصين ستعلق تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات الصغيرة التى تقل مبيعاتها الشهرية عن 20 ألف يوان (3226 دولارا).

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذا القرار جاء فى بيان صادر بعد اجتماع لمجلس الدولة برئاسة رئيس الوزراء الصينى لى كيكيانج.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار سيفيد أكثر من ستة ملايين مشروع صغير، ويرتبط مباشرة بعشرات الملايين من الأشخاص.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هى تلك الضريبة التى يتم فرضها على الفارق بين سعر المادة الخام قبل حساب الضرائب عليها وسعرها كمنتج نهائى، أما ضريبة الدخل فتشير إلى الضريبة المفروضة على إجمالى دخل أى شركة.

كما ناقش الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة الصينى إجراءات تسهيل التجارة الخارجية واستقرار الصادرات مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركى وخفض رسوم التشغيل، وزيادة الدعم المالى للشركات الرابحة وتسهيل صادرات المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وزيادة الواردات والحفاظ على استقرار العملة الصينية فى أسواق الصرف.

يأتى ذلك فيما تعتزم الصين تحرير سوق مد خطوط السكك الحديدية من خلال إصلاحات تعطى أولوية لمد خطوط السكك الحديدية فى وسط وغرب الصين، إلى جانب المناطق الفقيرة، بحسب بيان المجلس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365