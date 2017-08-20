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أبو الغار: رحيل رفعت السعيد خسارة للوطن العربي

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أبو الغار: رحيل رفعت السعيد خسارة للوطن العربي أبو الغار: رحيل رفعت السعيد خسارة للوطن العربي

التحرير

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كتب: كريم محجوب

قال الدكتور محمد أبو الغار، مؤسس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا يُعزي اليوم، أهل الدكتور رفعت السعيد أو فحسب، وإنما عزاؤنا للوطن العربي أجمع، حيث فقدنا قيمة وقامة، وفقدانه خسارة كبيرة جدا للشارع المصري ولليسار الذي تحتاجه البلد.

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وأضاف أبو الغار لـ "التحرير"، أثناء تقديمه واجب العزاء في وفاة رئيس حزب التجمع، الذي وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز 84 عامًا، أنه رغم اختلافه السياسي معه إلا أنه كان شخصيه عظيمة على المستوى الإنساني.

وأوضح أن حزب التجمع وجوده مهم جدًا في كتابه تاريخ اليسار وصفعة قوية على وجه الفاشية الدينية التي كانت تحاول إهانة الدولة.

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التحرير

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